Кубок Дэвиса18 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:03
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Кубок Дэвиса. 6-й день. Франция и Великобритания устроили мегазарубу
Завершились последние поединки группового этапа
18 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:03
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Завершился последний игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Италия – Швеция – 2:1
- Маттео Арнальди – Лео Борг – 6:4, 6:3
- Лоренцо Сонего – Элиас Имер – 6:4, 6:4
- Симоне Болелли / Лоренцо Музетти – Филип Бергеви / Андре Горанссон – 6:4, 6:7 (4:7), [8:10]
ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Франция – Великобритания – 1:2
- Артур Фис – Дэн Эванс – 6:3, 3:6, 4:6
- Уго Умбер – Кэмерон Норри – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5
- Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Дэн Эванс / Нил Скупски – 6:1, 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)
ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Испания – Южная Корея – 2:1
- Бернабе Сапата Миральес – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:5
- Алехандро Давидович Фокина – Квон Сун Ву – 6:4, 6:4
- Марсел Гранольерс / Альберт Рамос – Джи Сун Нам / Сонг Ми-Кю – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), [8:10]
ГРУППА D (Сплит, Хорватия)
Хорватия – Нидерланды – 2:1
- Дуже Айдункович – Ботик ван де Задсхульп – 3:6, 6:3, 5:7
- Борная Гойо – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
- Дуже Айдункович / Мате Павич – Уэсли Колхоф / Матте Мидделкоп – 3:6, 6:4, [10:8]
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