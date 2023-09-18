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Кубок Дэвиса
18 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:03
154
0

Кубок Дэвиса. 6-й день. Франция и Великобритания устроили мегазарубу

Завершились последние поединки группового этапа

18 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:03
154
0
Кубок Дэвиса. 6-й день. Франция и Великобритания устроили мегазарубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Эванс и Нил Скупски

Завершился последний игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Италия – Швеция – 2:1

  • Маттео Арнальди – Лео Борг – 6:4, 6:3
  • Лоренцо Сонего – Элиас Имер – 6:4, 6:4
  • Симоне Болелли / Лоренцо Музетти – Филип Бергеви / Андре Горанссон – 6:4, 6:7 (4:7), [8:10]

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)

Франция – Великобритания – 1:2

  • Артур Фис – Дэн Эванс – 6:3, 3:6, 4:6
  • Уго Умбер – Кэмерон Норри – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5
  • Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Дэн Эванс / Нил Скупски – 6:1, 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Испания – Южная Корея – 2:1

  • Бернабе Сапата Миральес – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:5
  • Алехандро Давидович Фокина – Квон Сун Ву – 6:4, 6:4
  • Марсел Гранольерс / Альберт Рамос – Джи Сун Нам / Сонг Ми-Кю – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), [8:10]

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Хорватия – Нидерланды – 2:1

  • Дуже Айдункович – Ботик ван де Задсхульп – 3:6, 6:3, 5:7
  • Борная Гойо – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
  • Дуже Айдункович / Мате Павич – Уэсли Колхоф / Матте Мидделкоп – 3:6, 6:4, [10:8]

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Источник Sport.ua
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