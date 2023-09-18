Кубок Дэвиса. 6-й день. Франция и Великобритания устроили мегазарубу

Завершился последний игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)



Италия – Швеция – 2:1

Маттео Арнальди – Лео Борг – 6:4, 6:3

Лоренцо Сонего – Элиас Имер – 6:4, 6:4

Симоне Болелли / Лоренцо Музетти – Филип Бергеви / Андре Горанссон – 6:4, 6:7 (4:7), [8:10]

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)



Франция – Великобритания – 1:2

Артур Фис – Дэн Эванс – 6:3, 3:6, 4:6

Уго Умбер – Кэмерон Норри – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5

Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Дэн Эванс / Нил Скупски – 6:1, 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Испания – Южная Корея – 2:1

Бернабе Сапата Миральес – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:5

Алехандро Давидович Фокина – Квон Сун Ву – 6:4, 6:4

Марсел Гранольерс / Альберт Рамос – Джи Сун Нам / Сонг Ми-Кю – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), [8:10]

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Хорватия – Нидерланды – 2:1