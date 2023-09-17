ВИДЕО. Фран Соль сделал дубль за команду АЕК Ларнака в чемпионате Кипра

Испанский форвард Фран Соль отметился дублем за команду АЕК Ларнака в матче 4-го тура чемпионата Кипра против клуба Отеллос (3:2).

Экс-форвард «Динамо» открыл счет на 11-й минуте, а в конце первого тайма забил гол в раздевалку (45+4 мин), сделав счет 3:1.

31-летний испанец провел за кипрскую команду 8 матчей и забил 6 мячей. Ранее он оформил покер в игре чемпионата с «Ахнасом» (5:5).

Чемпионат Кипра. 4-й тур, 16 сентября

АЕК Ларнака – Отеллос – 3:2

Голы: Фран Соль, 11, 45+4, Тричковски, 38 – Анхель Гарсия, 26 (автогол), Сангаре, 59

ВИДЕО. Фран Соль оформил дубль за команду АЕК Ларнака