АРТЕТА: «Арсенал доминировал, счет должен быть крупнее»
Испанский специалист прокомментировал победу своей команды
Испанский тренер Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» против «Эвертона» (0:1) в 5 туре АПЛ.
«Мы давно здесь не выигрывали. Мы провели отличный матч, не сделали сопернику никаких подарков. Мы доминировали и создали много моментов. Счет, пожалуй, должен быть более крупным.
Мне действительно понравилась игра. После матча с «Манчестер Юнайтед» на моем лице читалось облегчение, сейчас же – наслаждение.
11 наших футболистов сыграли очень хорошо. У нас хватало моментов, мы играли терпеливо, и Троссард забил невероятный гол, принеся нам победу», – сказал главный тренер «Арсенала».
После 5 сыгранных туров «Арсенал» занимает 4 место в АПЛ с 13 очками в активе.
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