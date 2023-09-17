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Англия
17 сентября 2023, 22:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:57
194
0

АРТЕТА: «Арсенал доминировал, счет должен быть крупнее»

Испанский специалист прокомментировал победу своей команды

17 сентября 2023, 22:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 22:57
194
0
АРТЕТА: «Арсенал доминировал, счет должен быть крупнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» против «Эвертона» (0:1) в 5 туре АПЛ.

«Мы давно здесь не выигрывали. Мы провели отличный матч, не сделали сопернику никаких подарков. Мы доминировали и создали много моментов. Счет, пожалуй, должен быть более крупным.

Мне действительно понравилась игра. После матча с «Манчестер Юнайтед» на моем лице читалось облегчение, сейчас же – наслаждение.

11 наших футболистов сыграли очень хорошо. У нас хватало моментов, мы играли терпеливо, и Троссард забил невероятный гол, принеся нам победу», – сказал главный тренер «Арсенала».

После 5 сыгранных туров «Арсенал» занимает 4 место в АПЛ с 13 очками в активе.

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Источник BBC
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