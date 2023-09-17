Катерина Байндл – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против испанки Ребекки Масаровой (№65 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №17. Время начала поединка – 09:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Марино (№129 WTA) или Виктории Голубич (№107 WTA).

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