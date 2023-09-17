СОЛОМОН-ОТАБОР: «Это была неудачная для нас игра»

27-летний полузащитник «Руха» Вов Соломон-Отабор прокомментировал поражение львовского клуба против черкасского ЛНЗ (1:2) в 7-м туре УПЛ.

«Это была неудачная для нас игра. Мы контролировали мяч, создали хорошие возможности, но не смогли реализовать их. Это футбол, и соперник наказал нас за неиспользованные возможности.

Мы станем сильнее после этого поражения, ведь это тоже опыт. Команда должна хорошо поработать на тренировках и у нас есть неделя, чтобы исправить ситуацию и в хороших кондициях подойти к следующей игре против «Шахтера», – сказал Соломон-Отабор.

После шести сыгранных матчей в УПЛ львовский клуб занимает 5 место с 11 очками в активе.