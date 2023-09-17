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  4. СОЛОМОН-ОТАБОР: «Это была неудачная для нас игра»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 21:35 |
188
0

СОЛОМОН-ОТАБОР: «Это была неудачная для нас игра»

Полузащитник «Руха» прокомментировал матч с ЛНЗ

17 сентября 2023, 21:35 |
188
0
СОЛОМОН-ОТАБОР: «Это была неудачная для нас игра»
ФК Рух. Вов Соломон-Отабор

27-летний полузащитник «Руха» Вов Соломон-Отабор прокомментировал поражение львовского клуба против черкасского ЛНЗ (1:2) в 7-м туре УПЛ.

«Это была неудачная для нас игра. Мы контролировали мяч, создали хорошие возможности, но не смогли реализовать их. Это футбол, и соперник наказал нас за неиспользованные возможности.

Мы станем сильнее после этого поражения, ведь это тоже опыт. Команда должна хорошо поработать на тренировках и у нас есть неделя, чтобы исправить ситуацию и в хороших кондициях подойти к следующей игре против «Шахтера», – сказал Соломон-Отабор.

После шести сыгранных матчей в УПЛ львовский клуб занимает 5 место с 11 очками в активе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Вив Соломон-Отабор
Источник ФК Рух Львов
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