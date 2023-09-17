Илья КВАСНИЦА: «Мы недовольны результатом»

20-летний полузащитник львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал поражение львовского клуба против черкасского ЛНЗ (1:2) в 7-м туре УПЛ.

«Игра была тяжелая, почти без моментов. Мы недовольны результатом. В конце матча судья ошибся, когда засчитал гола ЛНЗ.

Когда я выхожу на замену, всегда стараюсь приносить пользу команде и делать то, что умею лучше всего – обострять игру. Также, конечно, хочется забить и на этот раз это удалось. Вратарь сместился и открыл дальний угол – туда я и пробил», – сказал Квасница.

После шести сыгранных матчей в УПЛ львовский клуб занимает 5 место с 11 очками в активе.