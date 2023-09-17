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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:36
189
0

Илья КВАСНИЦА: «Мы недовольны результатом»

Полузащитник «Руха» подвел итоги матча с ЛНЗ

17 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:36
189
0
Илья КВАСНИЦА: «Мы недовольны результатом»
Фк Рух. Илья Квасница

20-летний полузащитник львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал поражение львовского клуба против черкасского ЛНЗ (1:2) в 7-м туре УПЛ.

«Игра была тяжелая, почти без моментов. Мы недовольны результатом. В конце матча судья ошибся, когда засчитал гола ЛНЗ.

Когда я выхожу на замену, всегда стараюсь приносить пользу команде и делать то, что умею лучше всего – обострять игру. Также, конечно, хочется забить и на этот раз это удалось. Вратарь сместился и открыл дальний угол – туда я и пробил», – сказал Квасница.

После шести сыгранных матчей в УПЛ львовский клуб занимает 5 место с 11 очками в активе.

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Илья Квасница ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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