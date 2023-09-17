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  4. Даяна Ястремская – Ана София Санчес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 сентября 2023, 21:10 |
626
0

Даяна Ястремская – Ана София Санчес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гвадалахаре

17 сентября 2023, 21:10 |
626
0
Даяна Ястремская – Ана София Санчес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№105 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

В первом раунде украинка сыграет с Аной Софией Санчес из Мексики (№437 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand Caliente после матча Хейли Баптист – Лиа Фернандес. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Робин Монтгомери (№144 WTA) или Виктории Азаренко (№23 WTA).

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Источник Sport.ua
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