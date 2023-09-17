Даяна Ястремская – Ана София Санчес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гвадалахаре
17 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№105 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
В первом раунде украинка сыграет с Аной Софией Санчес из Мексики (№437 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand Caliente после матча Хейли Баптист – Лиа Фернандес. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Это будет первый матч теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Робин Монтгомери (№144 WTA) или Виктории Азаренко (№23 WTA).
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