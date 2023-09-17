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  4. Ангелина Калинина – Грейс Мин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 сентября 2023, 20:59 |
729
0

Ангелина Калинина – Грейс Мин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гвадалахаре

17 сентября 2023, 20:59 |
729
0
Ангелина Калинина – Грейс Мин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

17 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

В первом раунде соперницей украинки станет Грейс Мин из США (№345 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча начнется третьим запуском на корте №1 после матча Схюрс – Тревизан. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки сыграли три матча, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Софии Кенин (№53 WTA) или Кэрол Чжао (№242 WTA).

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Источник Sport.ua
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