Ангелина Калинина – Грейс Мин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гвадалахаре
17 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
В первом раунде соперницей украинки станет Грейс Мин из США (№345 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча начнется третьим запуском на корте №1 после матча Схюрс – Тревизан. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Ранее девушки сыграли три матча, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Софии Кенин (№53 WTA) или Кэрол Чжао (№242 WTA).
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