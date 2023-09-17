Ангелина Калинина – Грейс Мин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

В первом раунде соперницей украинки станет Грейс Мин из США (№345 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча начнется третьим запуском на корте №1 после матча Схюрс – Тревизан. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки сыграли три матча, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Софии Кенин (№53 WTA) или Кэрол Чжао (№242 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА