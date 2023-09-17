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  4. Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Англия
17 сентября 2023, 20:42 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:35
2650
13

Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal

Украинскому вингеру отдали 3 балла из 10 

17 сентября 2023, 20:42 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:35
2650
13
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил от спортивного портала Goal 3 балла из 10 за игру 5-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:0).

«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.

Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 миллионов фунтов», – сказано в комментарии к оценке игрока.

Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси». Лучший балл заработал голкипер Роберт Санчес – 7 из 10. Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино получил 4.

От портала WhoScored Мудрик получил за игру невысокую оценку 6.5.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Борнмут - Челси
Источник Goal.com
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Комментарии 13
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Віктор Коробка
Молодці, знайшли таки "спортивний портал", який поставив Мудрику найнижчу оцінку. Так тримати! Давайте ще вильємо кілька діжок бруду на хлопця - він же від цього краще гратиме! А ще нагадаємо, що він вже аж 7 матчів без результативних дій, ще й окремим постом. Ну-мо, хлопці, хто там сьогодні ще не плюнув на Мишка - гайда сюди! Плюньте, будьте ласкаві! Підніміть рейтинг спорт юа - найпатріотичнішому сайту ютуба!!!
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+11
Tasha19
Ну сьогодні Мудрик не був найгіршим на фоні інших гравців Челсі. Це вже упередженне ставлення до нього якесь. 
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+6
Fitness.sports
Это что за новый рейтинг? Ну и оценка.
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+6
fedd1979
Я розумію бажання похейтити Мудрика, за бажання. Але ось, наприклад, на flashscore у чотирьох футболістів основи "Челісі" гірші за нього оцінки, а ще в чотирьох - вищі всього на 0,1 бал. Він потенційно міг взяти участь у двох гольових, якиби один з колег не потрапив у штангу, а другий - у воротаря. Заробив серйозний штрафний. Це не ахті видатні речі. Але що там всі інші???? "Челсі" як був рік тому командою-шлаком, так і залишається. 
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+5
Summertime
Всегда же на ХуСкоред равнялись.   И там у  Джексона  6,4, а у Мудрика
6,5.   Потому что они получили по горчичнику!    А Фернандес, Угочуква и Ковил по 6.6 без горчичника.)
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+4
Mr Voevudskiy
Не обосновано. Гейтеры.. такие гейтеры
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+3
andre_lui
Адекватные комментарии, что приятно. А то уже какой то буллинг получается.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Мені  цікаво що всі  ці  діїї хтось вручну рахує? Автоматично ж неможливо. А команда Челсі  ж на 15 місці  чи десь так. Розпродала таких футболістів як хаверца і  відпустила феліша то що хотіти. Накупила перед тим посередностей за шалені  гроші.. цікаво ернандесу в коментарі  що написали? Він ще дорожчий. Він має креативити на відміну принаймні  від Мудрика. Бо мішу ж не взяли за креативність в півзахисті  чи як забивного форварда. А як таке торнадо що має час від часу проривати захист і  забивати  голи. Поки що як сказав маурісіо він вчиться. А як буде футбольні  екзамени здавати не відомо. Хоча за 70 млн. Таке можна і влаштувати. Як в нашій приказці  - чого б дитина не робила лише б не плакала. 
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+1
Rzechpospolita
При Зебрі і Йові - Мудрик гарно грав…час покаже, що буде при Почетіно … Ну сьогодні Мудрик явно був найкращий в атаці у Челсі! Після його заміни - Челсі став повністю імпотентний в атаці, і взагалі всі заміни Поча були невдалими, команда Забарного в другому таймі мені  більше сподобалась! 
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+1
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Zdolaemo
Ну а что вы ожидали от человека и в УПЛ то не особо выдающегося , что он в сильнейшей лиге мира феерить будет ? Бей-беги в Англии никогда не заигрывало , там нужно поле видеть , открываться , уметь в силовую борьбу ! Что из этого есть у Миши ? В Испании или Португалии уже бы штук 5-6 забил , но увы маринад леопольдович отмыть свое бабло мог только в АПЛ где у него есть бизнесс-партнеры из асашай ! Никто бы в Испании или Португалии не потянул такой отмыв денежки ! Жаль что сгубили карьеру неплохого пацана тупым отмывом бабла ! А дальше либо возврат в Шахту либо середняк Бельгии или Франции на худой конец ! 
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0
romanchik.8409
Автор,)? Что то пошло не так? Хайпожоры жёлтые 
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0
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