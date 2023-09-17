Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Украинскому вингеру отдали 3 балла из 10
22-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил от спортивного портала Goal 3 балла из 10 за игру 5-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:0).
«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.
Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 миллионов фунтов», – сказано в комментарии к оценке игрока.
Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси». Лучший балл заработал голкипер Роберт Санчес – 7 из 10. Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино получил 4.
От портала WhoScored Мудрик получил за игру невысокую оценку 6.5.
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