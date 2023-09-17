У Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд

У украинского футболиста Михаила Мудрика нет результативных действий в семи официальных матчах подряд.

Вингер «Челси» вышел на матч АПЛ с «Борнмутом» в стартовом составе своей команды и был заменен на 63-й минуте. За время на поле он получил желтую карточку и не отличился результативными действиями.

У Мудрика нет голов и ассистов в 7 последних матчах за «Челси» и сборные своей страны.

В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас.

Отметим, что с момента перехода в «Челси» в январе этого года Мудрик ни разу не забивал за клуб и сборные.

В матче с «Борнмутом» Мудрик получил за игру невысокую оценку 6.5.