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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 20:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:06
518
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась молодым форвардом

Тарас Лях ранее играл за криворожский «Кривбасс» U-19

17 сентября 2023, 20:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:06
518
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась молодым форвардом
ФК Оболонь. Тарас Лях

18-летний нападающий Тарас Лях подписал контракт с киевским клубом «Оболонь».

Тарас будет выступать в команде УПЛ в футболке с номером 90.

Последним местом работы Тараса был ФК «Кривбасс» Кривой Рог U-19.

Тарас Лях родился 9 марта 2005 в г. Бахмач. Рост – 197 см, вес – 87 кг.

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Источник ФК Оболонь
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