ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась молодым форвардом

18-летний нападающий Тарас Лях подписал контракт с киевским клубом «Оболонь».

Тарас будет выступать в команде УПЛ в футболке с номером 90.

Последним местом работы Тараса был ФК «Кривбасс» Кривой Рог U-19.

Тарас Лях родился 9 марта 2005 в г. Бахмач. Рост – 197 см, вес – 87 кг.