Украина. Премьер лига17 сентября 2023, 20:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась молодым форвардом
Тарас Лях ранее играл за криворожский «Кривбасс» U-19
17 сентября 2023, 20:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:06
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18-летний нападающий Тарас Лях подписал контракт с киевским клубом «Оболонь».
Тарас будет выступать в команде УПЛ в футболке с номером 90.
Последним местом работы Тараса был ФК «Кривбасс» Кривой Рог U-19.
Тарас Лях родился 9 марта 2005 в г. Бахмач. Рост – 197 см, вес – 87 кг.
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