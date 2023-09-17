Днепр-1 – Колос – 1:1. Первый матч Максимова. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 7-го тура АПЛ
В воскресенье, 17 сентября, состоялся поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Днепр-1» и ковалевский «Колос».
Украинская Премьер-лига. 7 тур.
«Днепр-1» – «Колос» – 1:1
Гуцуляк (68) – Салабай (61).
«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Е.Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).
«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4).
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