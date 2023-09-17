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  4. Днепр-1 – Колос – 1:1. Первый матч Максимова. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 18:25 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:33
149
0

Днепр-1 – Колос – 1:1. Первый матч Максимова. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 7-го тура АПЛ

17 сентября 2023, 18:25 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:33
149
0
Днепр-1 – Колос – 1:1. Первый матч Максимова. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 17 сентября, состоялся поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Днепр-1» и ковалевский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Днепр-1» – «Колос» – 1:1

Гуцуляк (68) – Салабай (61).

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Е.Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).

«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Велетень (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4).

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Источник Sport.ua
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