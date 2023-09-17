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  4. Олег ФЕДОР: «Благодарен тренерскому штабу за доверие»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 17:11 |
135
0

Олег ФЕДОР: «Благодарен тренерскому штабу за доверие»

Молодой полузащитник дебютировал за взрослую команду в УПЛ

17 сентября 2023, 17:11 |
135
0
Олег ФЕДОР: «Благодарен тренерскому штабу за доверие»
ФК Рух Львов. Олег Федор

Полузащитник «Руха» Олег Федор поделился эмоциями от дебюта за первую команду в матче 7-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2).

«Разница между юношеским и взрослым футболом очень ощутима. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и возможность показать себя на уровне УПЛ.

Соперник смог лучше использовать свои возможности. Где-то мы не согласны с некоторыми решениями арбитра, но если бы мы использовали свои моменты, до этого дело и не дошло бы.

Очень рад, что после травм вернулся на поле. Надо как можно быстрее набрать свои кондиции и помогать команде», – сказал Федоров.

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Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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