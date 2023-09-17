Олег ФЕДОР: «Благодарен тренерскому штабу за доверие»

Полузащитник «Руха» Олег Федор поделился эмоциями от дебюта за первую команду в матче 7-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2).

«Разница между юношеским и взрослым футболом очень ощутима. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и возможность показать себя на уровне УПЛ.

Соперник смог лучше использовать свои возможности. Где-то мы не согласны с некоторыми решениями арбитра, но если бы мы использовали свои моменты, до этого дело и не дошло бы.

Очень рад, что после травм вернулся на поле. Надо как можно быстрее набрать свои кондиции и помогать команде», – сказал Федоров.