Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ – об игре с ЛНЗ: «Мне не понравилась игра»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 15:52 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:53
515
0

Виталий ПОНОМАРЕВ – об игре с ЛНЗ: «Мне не понравилась игра»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от ЛНЗ (1:2)

17 сентября 2023, 15:52 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:53
515
0
Виталий ПОНОМАРЕВ – об игре с ЛНЗ: «Мне не понравилась игра»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от ЛНЗ (1:2) в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Мне не понравилась игра. Вряд ли она вообще кому-то понравилась. Было очень мало голевых моментов. Однако невозможно каждый матч играть качественно, поэтому нужно и в таких поединках завоевывать очки.

Мало моментов было по обе стороны. Потому была такая вязкая игра до ошибки. К сожалению, ее допустили мы. Больше ничего в первом тайме не было.

В ЛНЗ сыграла замена Прядуна. Он как нападающий качественно сыграл, когда забил. На исходе игры нужно быть более сконцентрированным».

Это поражение стало первым для «Руха» в этом сезоне УПЛ. В 6 турах львовяне набрали 11 очков.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Увидел, как у нас изменилась атмосфера в раздевалке»
Олег ФЕДОР: «Благодарен тренерскому штабу за доверие»
Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев ЛНЗ - Рух
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 17 сентября 2023, 00:32 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Бокс | 17 сентября 2023, 11:08 6
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»

Очередной эксперт дал оценку удару в поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Футбол | 16.09.2023, 19:01
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Футбол | 17.09.2023, 15:59
Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Футбол | 17.09.2023, 00:46
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
15.09.2023, 23:59 41
Футбол
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
16.09.2023, 18:57 99
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем