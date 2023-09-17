Виталий ПОНОМАРЕВ – об игре с ЛНЗ: «Мне не понравилась игра»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение от ЛНЗ (1:2) в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Мне не понравилась игра. Вряд ли она вообще кому-то понравилась. Было очень мало голевых моментов. Однако невозможно каждый матч играть качественно, поэтому нужно и в таких поединках завоевывать очки.

Мало моментов было по обе стороны. Потому была такая вязкая игра до ошибки. К сожалению, ее допустили мы. Больше ничего в первом тайме не было.

В ЛНЗ сыграла замена Прядуна. Он как нападающий качественно сыграл, когда забил. На исходе игры нужно быть более сконцентрированным».

Это поражение стало первым для «Руха» в этом сезоне УПЛ. В 6 турах львовяне набрали 11 очков.