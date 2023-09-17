WTA17 сентября 2023, 15:47 |
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Байндл узнала имя первой соперницы на турнире в Гуанчжоу
Катерина сразится против более рейтинговой испанки
17 сентября 2023, 15:47 |
124
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Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира категории WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
На этом турнире из украинок сыграет Катерина Байндл (№84 WTA). В первом раунде она сразится против испанки Ребекки Масаровой (№65 WTA).
Это будет первая встреча теннисисток.
Соревнования под названием Galaxy Holding Group Guangzhou Open состоятся с 18 по 23 сентября.
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