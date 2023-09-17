Байндл узнала имя первой соперницы на турнире в Гуанчжоу

Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира категории WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

На этом турнире из украинок сыграет Катерина Байндл (№84 WTA). В первом раунде она сразится против испанки Ребекки Масаровой (№65 WTA).

Это будет первая встреча теннисисток.

Соревнования под названием Galaxy Holding Group Guangzhou Open состоятся с 18 по 23 сентября.

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