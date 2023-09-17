Украинское дерби в АПЛ. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч 5 тура

17 сентября в АПЛ состоится украинское дерби: «Борнмут» Ильи Забарного примет «Челси» Михаила Мудрика. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Оба украинца попали в стартовые составы своих команд.

Стартовые составы:

«Борнмут»: Нето, Ааронс, Келли, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Биллинг, Тавернье, Уаттара, Соланке.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колвилл, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Угочукву, Стерлинг, Джексон.