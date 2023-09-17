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Англия
17 сентября 2023, 15:08 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:22
930
4

Украинское дерби в АПЛ. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч 5 тура

Начало матча «Борнмут» – «Челси» в 16:00 по Киеву

17 сентября 2023, 15:08 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:22
930
4
Украинское дерби в АПЛ. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч 5 тура
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября в АПЛ состоится украинское дерби: «Борнмут» Ильи Забарного примет «Челси» Михаила Мудрика. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Оба украинца попали в стартовые составы своих команд.

Стартовые составы:

«Борнмут»: Нето, Ааронс, Келли, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Биллинг, Тавернье, Уаттара, Соланке.
«Челси»: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колвилл, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Угочукву, Стерлинг, Джексон.

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Английская Премьер-лига Борнмут Челси Борнмут - Челси стартовые составы чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Илья Забарный
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Ну вот. Никаких 5 защей. Пора тащить 
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Злий Глобинець
Цікаво, треба глянути. Повболівати персонально за Михайла.
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