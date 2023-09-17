Англия17 сентября 2023, 15:08 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:22
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Украинское дерби в АПЛ. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч 5 тура
Начало матча «Борнмут» – «Челси» в 16:00 по Киеву
17 сентября 2023, 15:08 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:22
930
4
17 сентября в АПЛ состоится украинское дерби: «Борнмут» Ильи Забарного примет «Челси» Михаила Мудрика. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Оба украинца попали в стартовые составы своих команд.
Стартовые составы:
«Борнмут»: Нето, Ааронс, Келли, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Биллинг, Тавернье, Уаттара, Соланке.
«Челси»: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колвилл, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Угочукву, Стерлинг, Джексон.
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Комментарии 4
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Ну вот. Никаких 5 защей. Пора тащить
Цікаво, треба глянути. Повболівати персонально за Михайла.
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