Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лука Модрич может вернуться в свой бывший клуб
Испания
17 сентября 2023, 15:38 |
758
0

Лука Модрич может вернуться в свой бывший клуб

«Динамо» Загреб попытается подписать хорвата в январе

17 сентября 2023, 15:38 |
758
0
Лука Модрич может вернуться в свой бывший клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Загребское «Динамо» попытается в январе подписать хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, сообщает издание 90min.

Президент хорватской команды будет лично вести переговоры с 38-летним воспитанником команды, чтобы убедить его вернуться на родину. Он знает, что Модрич удивлен тем, что больше не играет в стартовом составе, но тем не менее, Лука хотел бы остаться в Мадриде.

Напомним, обладатель Золотого мяча 2018 года находился в системе загребского «Динамо» с 2001 по 2008 год, после чего перешел в «Тоттенхэм» за 22.5 миллиона евро.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Модрич будет играть чаще»
Не только Бавария. За Хаби Алонсо будут бороться 2 топ-клуба
Барселона внимательно следит за бунтарем из Манчестер Юнайтед
Лука Модрич Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Хорватии по футболу Динамо Загреб
Источник 90min
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16 сентября 2023, 21:32 10
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии

На поле не обошлось без потасовки

Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Волейбол | 16 сентября 2023, 15:58 13
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора

Наши волейболистки уступили соперницам в трех партиях

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Футбол | 16.09.2023, 19:45
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Без clean sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
Футбол | 17.09.2023, 00:35
Без clean sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
Без clean sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Футбол | 17.09.2023, 09:00
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
15.09.2023, 23:59 41
Футбол
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
15.09.2023, 16:22 6
Футбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
Звезда настольного тенниса заработал $0,5 млн с договорняков в Украине
Звезда настольного тенниса заработал $0,5 млн с договорняков в Украине
15.09.2023, 23:43 1
Другие виды
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
16.09.2023, 11:18 8
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 27
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем