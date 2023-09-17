Лука Модрич может вернуться в свой бывший клуб

Загребское «Динамо» попытается в январе подписать хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, сообщает издание 90min.

Президент хорватской команды будет лично вести переговоры с 38-летним воспитанником команды, чтобы убедить его вернуться на родину. Он знает, что Модрич удивлен тем, что больше не играет в стартовом составе, но тем не менее, Лука хотел бы остаться в Мадриде.

Напомним, обладатель Золотого мяча 2018 года находился в системе загребского «Динамо» с 2001 по 2008 год, после чего перешел в «Тоттенхэм» за 22.5 миллиона евро.