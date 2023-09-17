Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не спортдир Днепра-1, я работаю как Селезнев»

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Селезнев отказался от интервью журналисту Петру Слонке, но ответил на один вопрос.

– Что вы делаете в «Днепре-1»? Вы спортивный директор клуба?

– Я не работаю как спортивный директор, я работаю в «Днепре-1» как Евгений Селезнев.

Евгений Селезнев является легендой «Днепра». В 189 матчах за клуб он забил 87 голов и отдал 21 голевую передачу.

Напомним, ранее почетный президент клуба Юрий Береза ​​говорил, что Евгений Селезнев будет в структуре клуба, но не уточнил его должность.