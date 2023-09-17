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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не спортдир Днепра-1, я работаю как Селезнев»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 14:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:20
913
1

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не спортдир Днепра-1, я работаю как Селезнев»

Бывший игрок «Днепра» коротко рассказал о своей должности в «Днепре-1»

17 сентября 2023, 14:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 15:20
913
1
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я не спортдир Днепра-1, я работаю как Селезнев»
Евгений Селезнев

Бывший нападающий «Днепра» Евгений Селезнев отказался от интервью журналисту Петру Слонке, но ответил на один вопрос.

– Что вы делаете в «Днепре-1»? Вы спортивный директор клуба?
– Я не работаю как спортивный директор, я работаю в «Днепре-1» как Евгений Селезнев.

Евгений Селезнев является легендой «Днепра». В 189 матчах за клуб он забил 87 голов и отдал 21 голевую передачу.

Напомним, ранее почетный президент клуба Юрий Береза ​​говорил, что Евгений Селезнев будет в структуре клуба, но не уточнил его должность.

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Евгений Селезнев Днепр-1 Петр Слонка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу спортивный директор
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zzg77
Цікава посада - Селезньов! 
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