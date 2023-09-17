Анатолий ТРУБИН: «Очень волновался перед дебютом за Бенфику»
Украинский голкипер провел первый матч за новый клуб
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Визелы» (победа 2:1):
«С момента перехода в «Бенфику» я ждал этого дня.
Новая команда, новые ощущения, все новое для меня. ⠀
Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно беспокоился перед дебютом в «Шахтере». Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.
Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщики. Это просто безумная поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанов, делающих атмосферу. ⠀
Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за «Бенфику».
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