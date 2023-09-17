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  4. Анатолий ТРУБИН: «Очень волновался перед дебютом за Бенфику»
Португалия
17 сентября 2023, 13:58 |
374
0

Анатолий ТРУБИН: «Очень волновался перед дебютом за Бенфику»

Украинский голкипер провел первый матч за новый клуб

17 сентября 2023, 13:58 |
374
0
Анатолий ТРУБИН: «Очень волновался перед дебютом за Бенфику»
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Визелы» (победа 2:1):

«С момента перехода в «Бенфику» я ждал этого дня.

Новая команда, новые ощущения, все новое для меня. ⠀

Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно беспокоился перед дебютом в «Шахтере». Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.

Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщики. Это просто безумная поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанов, делающих атмосферу. ⠀

Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за «Бенфику».

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
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