Анатолий ТРУБИН: «Очень волновался перед дебютом за Бенфику»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Визелы» (победа 2:1):

«С момента перехода в «Бенфику» я ждал этого дня.

Новая команда, новые ощущения, все новое для меня. ⠀

Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно беспокоился перед дебютом в «Шахтере». Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.

Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщики. Это просто безумная поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанов, делающих атмосферу. ⠀

Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за «Бенфику».