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17 сентября 2023, 13:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября

Важные события во всех видах спорта

17 сентября 2023, 13:40 |
61
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Днепр-1 – Колос

Favbet 1.61 – 3.85 – 5.85

16:00 Борнмут – Челси

Favbet 4.71 – 4.20 – 1.77

17:00 Кривбасс – Верес

Favbet 1.80 – 3.55 – 4.75

18:30 Эвертон – Арсенал

Favbet 5.99 – 4.71 – 1.57

22:00 Реал – Реал Сосьедад

Favbet 1.68 – 4.09 – 5.72

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Источник Sport.ua
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