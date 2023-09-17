Другие новости17 сентября 2023, 13:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября
Важные события во всех видах спорта
17 сентября 2023, 13:40 |
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В воскресенье, 17 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Днепр-1 – Колос
16:00 Борнмут – Челси
17:00 Кривбасс – Верес
18:30 Эвертон – Арсенал
22:00 Реал – Реал Сосьедад
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