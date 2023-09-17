СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября

В воскресенье, 17 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Днепр-1 – Колос

1.61 – 3.85 – 5.85

16:00 Борнмут – Челси

4.71 – 4.20 – 1.77

17:00 Кривбасс – Верес

1.80 – 3.55 – 4.75

18:30 Эвертон – Арсенал

5.99 – 4.71 – 1.57

22:00 Реал – Реал Сосьедад

1.68 – 4.09 – 5.72