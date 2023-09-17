Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШАРАН: «Надо пересмотреть видео с пенальти в наши ворота»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 13:45 |
400
0

Владимир ШАРАН: «Надо пересмотреть видео с пенальти в наши ворота»

В 7 туре чемпионата УПЛ поединок «Александрия» – «Минай» завершился вничью – 1:1.

17 сентября 2023, 13:45 |
400
0
Владимир ШАРАН: «Надо пересмотреть видео с пенальти в наши ворота»
ФК Минай. Владимир Шаран

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер закарпатцев Владимир Шаран рассказал доволен ли он таким итогом:

– Знаете, если бы мне перед матчем сказали, что все закончится вничью, я был бы не против. Но если вспомнить, как разворачивались события, что мы вели перед, то где-то удовольствие от результата в процентах – 50 на 50.

– Однако вряд ли «Минай» ехал в Александрию с одной целью: не проиграть?
– Об этом не может даже быть речи. Наше турнирное положение заставляло играть только на победу. Хотя у нас были кадровые проблемы: травмированы опорный полузащитник Сергей Петько и нападающий Олег Вишневский. Кстати, александрийцам – респект, за то, что позволили вчера сыграть арендованному у них Егору Гуничеву. Иначе бы могли возникнуть проблемы с тем кого выдвинуть на острие атаки. Гуничев оправдал надежды, не ушел с поля без своего гола.

Убежден, что всем надо брать пример с «Александрии» и позволять арендованным играть в каждом матче. Ведь именно игровая практика – ценный опыт, тем более в поединках с командой, которой ты принадлежишь и есть возможность напомнить о себе.

– Про Гуничева, который открыл счет вы сказали, а пенальти в ворота «Миная», что позволило хозяевам спастись от поражения, был назначен справедливо?
– Если пробивали, то правильный (улыбается). Но если серьезно, то вот вернемся домой, тщательно просмотрим видеозапись этого эпизода с падением александрийца в нашей штрафной площадке, тогда и появится конкретика.

– Видимо, при подготовке к матчу вам хватало информации, все же, ранее много лет возглавляли «Александрию».

– В последнее время состав александрийцев сильно изменился и их главный тренер Руслан Ротань придерживается других схем. Поэтому, выводы делайте сами.

– И, какое впечатление на вас произвела нынешняя «Александрия»?
– Я не комментирую действия соперника. Я не знаю, каким у него был план на игру. Поэтому о том, что у хозяев получалось, а что – нет, лучше спросите у Ротаня.

– Выше вы уже упоминали о турнирном положении «Миная». Чем можете объяснить, что после взлета в прошлом сезоне вашим подопечным никак не удается отпраздновать первую викторию?
– Пока что не хватает стабильности. За поединки с «Днепром-1» и «Зарей» могу подопечных похвалить, а вот в противостояниях с ЛНЗ и «Металлистом 1925» они разочаровали. Да и вчера в Александрии не обходилось без перепадов. Вот почему только стабилизировав игру, можно будет рассчитывать на улучшение турнирного положения.

По теме:
Вторая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Колос. Пихаленок – в основе в дебютном матче Максимова
Олег ДАНЧЕНКО: «Возвращаться в игру не боюсь»
Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Александрия - Минай инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Футбол | 17 сентября 2023, 09:00 7
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли

Пока американский собственник «синих» лишь много тратит, но крайне мало получает взамен…

ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16 сентября 2023, 21:32 10
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии

На поле не обошлось без потасовки

Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Футбол | 16.09.2023, 18:57
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Чего ждать от Максимова в Днепре-1
Футбол | 17.09.2023, 10:48
Чего ждать от Максимова в Днепре-1
Чего ждать от Максимова в Днепре-1
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Футбол | 17.09.2023, 08:23
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
15.09.2023, 12:28 8
Война
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 6
Война
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
15.09.2023, 16:22 6
Футбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем