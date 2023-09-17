Владимир ШАРАН: «Надо пересмотреть видео с пенальти в наши ворота»

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер закарпатцев Владимир Шаран рассказал доволен ли он таким итогом:

– Знаете, если бы мне перед матчем сказали, что все закончится вничью, я был бы не против. Но если вспомнить, как разворачивались события, что мы вели перед, то где-то удовольствие от результата в процентах – 50 на 50.

– Однако вряд ли «Минай» ехал в Александрию с одной целью: не проиграть?

– Об этом не может даже быть речи. Наше турнирное положение заставляло играть только на победу. Хотя у нас были кадровые проблемы: травмированы опорный полузащитник Сергей Петько и нападающий Олег Вишневский. Кстати, александрийцам – респект, за то, что позволили вчера сыграть арендованному у них Егору Гуничеву. Иначе бы могли возникнуть проблемы с тем кого выдвинуть на острие атаки. Гуничев оправдал надежды, не ушел с поля без своего гола.

Убежден, что всем надо брать пример с «Александрии» и позволять арендованным играть в каждом матче. Ведь именно игровая практика – ценный опыт, тем более в поединках с командой, которой ты принадлежишь и есть возможность напомнить о себе.

– Про Гуничева, который открыл счет вы сказали, а пенальти в ворота «Миная», что позволило хозяевам спастись от поражения, был назначен справедливо?

– Если пробивали, то правильный (улыбается). Но если серьезно, то вот вернемся домой, тщательно просмотрим видеозапись этого эпизода с падением александрийца в нашей штрафной площадке, тогда и появится конкретика.

– Видимо, при подготовке к матчу вам хватало информации, все же, ранее много лет возглавляли «Александрию».

– В последнее время состав александрийцев сильно изменился и их главный тренер Руслан Ротань придерживается других схем. Поэтому, выводы делайте сами.

– И, какое впечатление на вас произвела нынешняя «Александрия»?

– Я не комментирую действия соперника. Я не знаю, каким у него был план на игру. Поэтому о том, что у хозяев получалось, а что – нет, лучше спросите у Ротаня.

– Выше вы уже упоминали о турнирном положении «Миная». Чем можете объяснить, что после взлета в прошлом сезоне вашим подопечным никак не удается отпраздновать первую викторию?

– Пока что не хватает стабильности. За поединки с «Днепром-1» и «Зарей» могу подопечных похвалить, а вот в противостояниях с ЛНЗ и «Металлистом 1925» они разочаровали. Да и вчера в Александрии не обходилось без перепадов. Вот почему только стабилизировав игру, можно будет рассчитывать на улучшение турнирного положения.