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  4. Олег ДАНЧЕНКО: «Возвращаться в игру не боюсь»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 14:05 |
110
0

Олег ДАНЧЕНКО: «Возвращаться в игру не боюсь»

Защитник «Зари» рассказал о своем состоянии после инфаркта

17 сентября 2023, 14:05 |
110
0
Олег ДАНЧЕНКО: «Возвращаться в игру не боюсь»
ФК Заря. Олег Данченко

Защитник «Зари» Олег Данченко рассказал о своем состоянии после инфаркта и ожиданиях от матчей группового этапа Лиги конференций.

– Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился. Свою готовность пока оцениваю процентов на 60, потихоньку набираю форму, все прекрасно. Восстановление тянулось долго, теперь надо набирать кондиции.

– Есть ли какие-то ограничения от врачей?
– Никаких ограничений нет, работаю в общей группе. Тяжело после семи месяцев, но хочется как можно быстрее вернуться за счет погружения в работу.

– Испытываешь какой-то страх перед возвращением на поле?
– Если чего-то бояться, то нет смысла продолжать играть. Определенный страх присутствует, но это жизнь и никто не знает, что будет завтра. Поэтому верю в лучшее!

– Как тебе было следить за командой без возможности присоединиться к ребятам?
– Смотреть – это одно, а играть – другое. Так намного больше ответственности. Интересно держать высокий уровень на дистанции. Так больше ценится и команда, и каждый игрок в отдельности.

– Что изменилось в рабочем процессе со сменой тренера?
– Команда хочет играть в атакующий футбол. Нужно научиться принимать все, что дает тренер. Уверен, результат придет.

– Какие ожидания от Лиги конференций?
– Положительные. Надо выходить на каждый поединок как на последний. Будем отдаваться на 100%, тогда будет результат. Футбол не обманешь – результат будем оценивать по набранным очкам.

– Что чувствуешь перед первым матчем против «Гента»?
– Нужно добывать очки для Украины. Думаю, мотивировать никого дополнительно не надо. Все знают для чего и кого мы играем. Поэтому будем выходить на каждую игру и биться за нашу страну.

Напомним, «Заря» начнет свой путь в групповом этапе Лиги конференций уже 21 сентября в поединке против «Гента».

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Олег Данченко Заря Луганск инфаркт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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