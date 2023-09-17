Не только Бавария. За Хаби Алонсо будут бороться 2 топ-клуба

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» следующим летом будут бороться за Хаби Алонсо, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Действующий тренер «Байера» едва ли не самый главный претендент на замену Карло Анчелотти, а немецкие СМИ считают, что Хаби Алонсо в «Баварии» – это лишь вопрос времени.

В этом сезоне леверкузенский «Байер» под руководством испанца завоевал 10 очков в 4 матчах Бундеслиги. Сейчас команда занимает первое место в чемпионате.

Напомним, во время игровой карьеры Хаби Алонсо играл и за «Реал» (2009-2014), и за «Баварию» (2014-2017).