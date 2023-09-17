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  4. Матч ЛЧ Шахтер – Порту обслужит итальянская бригада судей
Лига чемпионов
17 сентября 2023, 12:33 |
293
0

Матч ЛЧ Шахтер – Порту обслужит итальянская бригада судей

Главный арбитр – Давиде Масса

17 сентября 2023, 12:33 |
293
0
Матч ЛЧ Шахтер – Порту обслужит итальянская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Масса

УЕФА назначил арбитров на матч первого тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Порту». Поединок обслужит итальянская бригада судей во главе с Давиде Массой.

Ему будут помогать лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый судья – Маттео Марченаро. Ассистенты VAR – Алеандро Ди Паоло и Массимилиано Иррати. Все – из Италии.

Напомним, матч с «Порту» будет формально домашним для «Шахтера» и состоится в немецком Гамбурге на «Фолькспаркштадион». Поединок состоится во вторник, 19 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.

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УЕФА Шахтер Донецк Шахтер - Порту Лига чемпионов
Источник УЕФА
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