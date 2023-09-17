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Испания
17 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:25
614
0

Отказал Гвардиоле. Тренер Ман Сити лично вел переговоры с Ямалом

Вингер «Барселоны» хочет добиться успеха в Каталонии

17 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 17 сентября 2023, 11:25
614
0
Отказал Гвардиоле. Тренер Ман Сити лично вел переговоры с Ямалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола лично пытался убедить 16-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямала перейти в английский клуб, сообщает испанское издание Marca.

Источник отмечает, что «горожане» сделали все для того, чтобы убедить Ямала перейти к ним, но игрок отказал. Пока он видит себя только в «Барселоне» и хочет добиться с клубом значительных успехов.

В этом сезоне на счету молодого игрока уже 5 матчей в Ла Лиге, в которых он отличился 2 голевыми передачами. Также в сентябре он получил дебютный вызов во взрослую сборную Испании, забив гол в первом же матче.

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Ламин Ямал Пеп Гвардиола Манчестер Сити Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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