Отказал Гвардиоле. Тренер Ман Сити лично вел переговоры с Ямалом

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола лично пытался убедить 16-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямала перейти в английский клуб, сообщает испанское издание Marca.

Источник отмечает, что «горожане» сделали все для того, чтобы убедить Ямала перейти к ним, но игрок отказал. Пока он видит себя только в «Барселоне» и хочет добиться с клубом значительных успехов.

В этом сезоне на счету молодого игрока уже 5 матчей в Ла Лиге, в которых он отличился 2 голевыми передачами. Также в сентябре он получил дебютный вызов во взрослую сборную Испании, забив гол в первом же матче.