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  4. Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Португалия
17 сентября 2023, 01:15 |
579
0

Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?

«Орлы» обыграли «Визелу» со счетом 2:1

17 сентября 2023, 01:15 |
579
0
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Instagram. Анатолий Трубин

16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. Для украинца это был дебютный поединок за «Бенфику» после трансфера из донецкого «Шахтера».

На 70-й минуте Трубин пропустил гол с пенальти.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Анатолию оценку в 6.1 баллов. Такой показатель украинца является одним из худших в команде.

Лучшим игроком поединка был признан автор первого забитого мяча Петар Муса (8.5).

Оценки WhoScored за матч Визела – Бенфика – 1:2

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Визела Бенфика лучший игрок Анатолий Трубин дебют чемпионат Португалии по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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