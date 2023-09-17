Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
«Орлы» обыграли «Визелу» со счетом 2:1
16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. Для украинца это был дебютный поединок за «Бенфику» после трансфера из донецкого «Шахтера».
На 70-й минуте Трубин пропустил гол с пенальти.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Анатолию оценку в 6.1 баллов. Такой показатель украинца является одним из худших в команде.
Лучшим игроком поединка был признан автор первого забитого мяча Петар Муса (8.5).
Оценки WhoScored за матч Визела – Бенфика – 1:2
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