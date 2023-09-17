Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кадырову приготовиться? Ремзи забил гол в Чемпионшипе
Англия
17 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 17 сентября 2023, 00:16
587
0

Кадырову приготовиться? Ремзи забил гол в Чемпионшипе

В прошлом месяце Аарон «похоронил» верхушку чвк вагнер

17 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 17 сентября 2023, 00:16
587
0
Кадырову приготовиться? Ремзи забил гол в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

«Кардифф Сити» в матче 6-го тура Чемпионшипа переиграл «Свонси».

На 86-й минуте валлийский полузащитник Аарон Рэмзи отличился с пенальти, забив второй гол своей команды.

Отметим, что Рэмзи известен тем, что после его голов часто умирают известные люди. Ранее в списке «жертв» Ремзи оказались такие известные личности как Усама бен Ладен, Муаммар Каддафи, Стив Джобс или Уитни Хьюстон.

19 августа Рэмзи забил «Лестеру» в Чемпионшипе, а 23 августа в тверской области рф разбился частный самолет, принадлежавший военному преступнику евгению пригожину.

Отметим, что вчера сообщалось, что глава Чеченской республики рамзан кадыров находится в очень тяжелом состоянии:

Чемпионшип. 8-й тур

«Кардифф Сити» – «Суонси» – 2:0
Голы: Теннер (71), пенальти Рэмзи (86).

По теме:
Представитель ГУР: Кадыров находится в очень тяжелом состоянии
Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»
ФОТО. Два черных кота из Украины. Русин и Тутеров встретились в Англии
Аарон Рэмзи Чемпионшип Кардифф Сити Суонси Рамзан Кадыров (дон-дон-гондон)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 16 сентября 2023, 21:20 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Разгром в дерби. Интер забил пять голов Милану
Футбол | 16 сентября 2023, 20:53 6
Разгром в дерби. Интер забил пять голов Милану
Разгром в дерби. Интер забил пять голов Милану

Команда Симоне Индзаги уверенно одолела принципиального соперника и возглавила турнирную таблицу

Теннисисты вырвали победу, футзалисты опозорили Бельгию, дебют Сидорчука
Другие виды | 16.09.2023, 04:49
Теннисисты вырвали победу, футзалисты опозорили Бельгию, дебют Сидорчука
Теннисисты вырвали победу, футзалисты опозорили Бельгию, дебют Сидорчука
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Волейбол | 16.09.2023, 15:58
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Футбол | 16.09.2023, 22:43
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова
15.09.2023, 07:15 9
Футбол
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
16.09.2023, 00:37 4
Футбол
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
15.09.2023, 12:28 8
Война
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
15.09.2023, 22:34 5
Футзал
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
16.09.2023, 18:57 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем