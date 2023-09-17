«Кардифф Сити» в матче 6-го тура Чемпионшипа переиграл «Свонси».

На 86-й минуте валлийский полузащитник Аарон Рэмзи отличился с пенальти, забив второй гол своей команды.

Отметим, что Рэмзи известен тем, что после его голов часто умирают известные люди. Ранее в списке «жертв» Ремзи оказались такие известные личности как Усама бен Ладен, Муаммар Каддафи, Стив Джобс или Уитни Хьюстон.

19 августа Рэмзи забил «Лестеру» в Чемпионшипе, а 23 августа в тверской области рф разбился частный самолет, принадлежавший военному преступнику евгению пригожину.

Отметим, что вчера сообщалось, что глава Чеченской республики рамзан кадыров находится в очень тяжелом состоянии:

Чемпионшип. 8-й тур

«Кардифф Сити» – «Суонси» – 2:0

Голы: Теннер (71), пенальти Рэмзи (86).