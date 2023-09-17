Кадырову приготовиться? Ремзи забил гол в Чемпионшипе
В прошлом месяце Аарон «похоронил» верхушку чвк вагнер
«Кардифф Сити» в матче 6-го тура Чемпионшипа переиграл «Свонси».
На 86-й минуте валлийский полузащитник Аарон Рэмзи отличился с пенальти, забив второй гол своей команды.
Отметим, что Рэмзи известен тем, что после его голов часто умирают известные люди. Ранее в списке «жертв» Ремзи оказались такие известные личности как Усама бен Ладен, Муаммар Каддафи, Стив Джобс или Уитни Хьюстон.
19 августа Рэмзи забил «Лестеру» в Чемпионшипе, а 23 августа в тверской области рф разбился частный самолет, принадлежавший военному преступнику евгению пригожину.
Отметим, что вчера сообщалось, что глава Чеченской республики рамзан кадыров находится в очень тяжелом состоянии:
Чемпионшип. 8-й тур
«Кардифф Сити» – «Суонси» – 2:0
Голы: Теннер (71), пенальти Рэмзи (86).
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