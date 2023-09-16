Стал известен рейтинг игроков Динамо в EA Sports FC 24

В пятницу, 15 сентября стал известен рейтинг игроков «Динамо» Киев в футбольной игре FC 24.

Лидером киевлян стал Николай Шапаренко с 77 очками, который очень хорошо проявил себя после восстановления из-за серьёзной травмы колена. После него в золотых карточках идут Буяльский, Бущан и Ярмоленко, имея рейтинг 76, 75, 75 соответственно.

Рейтинг изменился у Попова – с 73 до 74. Также рейтинг получили дебютировавшие в этом году Ванат и Бражко – 66, 64 соответственно.

Динамо в прошлом году было четвёртым в чемпионате Украины и прошло в 3-й этап Лиги Конференций, где после выигрыша у АЕКа проиграл Бешикташу и покинул Евро-арену. Также киевляне занимают 10 строчку в этом сезоне УПЛ, имея 6 очков после 3 матчей.