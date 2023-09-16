Один из лучших в команде. Названа оценка Кучерявого за матч с Рейнджерсом

16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Шотландии по футболу между командами «Сент-Джонстон» и «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский полузащитник хозяев Максим Кучерявый вышел в стартовом составе «святых» и провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Стиви Мэя.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Максиму оценку в 6.2 баллов. Такой показатель Кучерявого является третьим лучшим в составе команды наравне с еще двумя игроками.

Лучшим игроком встречи был признан правый защитник «Рейнджерса» Джеймс Таверньер (7.9).

Оценки WhoScored за матч Сент-Джонстон – Рейнджерс – 0:2