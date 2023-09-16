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16 сентября 2023, 19:23 |
679
0

Один из лучших в команде. Названа оценка Кучерявого за матч с Рейнджерсом

Игра завершилась поражением «Сент-Джонстона» со счетом 0:2

16 сентября 2023, 19:23 |
679
0
Один из лучших в команде. Названа оценка Кучерявого за матч с Рейнджерсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Кучерявый

16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Шотландии по футболу между командами «Сент-Джонстон» и «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский полузащитник хозяев Максим Кучерявый вышел в стартовом составе «святых» и провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Стиви Мэя.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Максиму оценку в 6.2 баллов. Такой показатель Кучерявого является третьим лучшим в составе команды наравне с еще двумя игроками.

Лучшим игроком встречи был признан правый защитник «Рейнджерса» Джеймс Таверньер (7.9).

Оценки WhoScored за матч Сент-Джонстон – Рейнджерс – 0:2

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Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс чемпионат Шотландии по футболу WhoScored лучший игрок Максим Кучерявый
Источник Sport.ua
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