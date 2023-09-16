Другие новости16 сентября 2023, 18:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября
Важные события во всех видах спорта
16 сентября 2023, 18:39 |
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В субботу, 16 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Интер – Милан
19:00 Александрия – Минай
19:30 Ньюкасл – Брентфорд
21:45 Дженоа – Наполи
22:00 Барселона – Бетис
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