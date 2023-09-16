СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября

В субботу, 16 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Интер – Милан

2.23 – 3.50 – 3.56

19:00 Александрия – Минай

1.73 – 3.55 – 5.30

19:30 Ньюкасл – Брентфорд

1.67 – 4.19 – 5.68

21:45 Дженоа – Наполи

5.45 – 4.26 – 1.67

22:00 Барселона – Бетис

1.44 – 5.25 – 7.75