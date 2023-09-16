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16 сентября 2023, 18:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября

Важные события во всех видах спорта

16 сентября 2023, 18:39 |
99
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Интер – Милан

Favbet 2.23 – 3.50 – 3.56

19:00 Александрия – Минай

Favbet 1.73 – 3.55 – 5.30

19:30 Ньюкасл – Брентфорд

Favbet 1.67 – 4.19 – 5.68

21:45 Дженоа – Наполи

Favbet 5.45 – 4.26 – 1.67

22:00 Барселона – Бетис

Favbet 1.44 – 5.25 – 7.75

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Источник Sport.ua
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