Сложная победа Боруссии Д, успех Лейпцига и Вольфсбурга
Команда выиграла после двух ничьей
Боруссия Дортмунд в матче 4-го тура чемпионата Германии в конце встречи сумела обыграть Фрайбург со счетом 4:2, прервав серию из двух кряду ничейных результатов. Отметим дубль защитника Матса Хуммельса.
Дортмундцы поднялись в топ-10. Рядом с лидерами Баварией и Байером находятся Вольфсбург и Лейпциг.
Чемпионат Германии. 4-й тур
Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Голы: Холер, 45, Зофлер, 45+5 - Хуммельс, 11, 88, Мален, 60, Ройс, 90+2
Кельн - Хоффенхайм 1:3
Голы: Зельке, 61 - Крамарич, 28, Гриллич, 28, Байер, 52
Лейпциг - Аугсбург 3:0
Голы: Симонс, 7, Опенда, 11, Раум, 27
Вольфсбург - Унион 2:1
Голы: Винд, 12, Майле, 30 - Госенс, 28
Майнц - Штутгарт 1:3
Голы: Мартинс, 69 - Гюрасси, 56, 64, 90+5
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