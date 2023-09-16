Сложная победа Боруссии Д, успех Лейпцига и Вольфсбурга

Боруссия Дортмунд в матче 4-го тура чемпионата Германии в конце встречи сумела обыграть Фрайбург со счетом 4:2, прервав серию из двух кряду ничейных результатов. Отметим дубль защитника Матса Хуммельса.

Дортмундцы поднялись в топ-10. Рядом с лидерами Баварией и Байером находятся Вольфсбург и Лейпциг.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Фрайбург - Боруссия Д 2:4

Голы: Холер, 45, Зофлер, 45+5 - Хуммельс, 11, 88, Мален, 60, Ройс, 90+2

Кельн - Хоффенхайм 1:3

Голы: Зельке, 61 - Крамарич, 28, Гриллич, 28, Байер, 52

Лейпциг - Аугсбург 3:0

Голы: Симонс, 7, Опенда, 11, Раум, 27

Вольфсбург - Унион 2:1

Голы: Винд, 12, Майле, 30 - Госенс, 28

Майнц - Штутгарт 1:3

Голы: Мартинс, 69 - Гюрасси, 56, 64, 90+5