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Кельн
16.09.2023 16:30 – FT 1 : 3
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Германия
16 сентября 2023, 18:36 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:38
184
0

Сложная победа Боруссии Д, успех Лейпцига и Вольфсбурга

Команда выиграла после двух ничьей

16 сентября 2023, 18:36 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:38
184
0
Сложная победа Боруссии Д, успех Лейпцига и Вольфсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия Дортмунд в матче 4-го тура чемпионата Германии в конце встречи сумела обыграть Фрайбург со счетом 4:2, прервав серию из двух кряду ничейных результатов. Отметим дубль защитника Матса Хуммельса.

Дортмундцы поднялись в топ-10. Рядом с лидерами Баварией и Байером находятся Вольфсбург и Лейпциг.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Голы: Холер, 45, Зофлер, 45+5 - Хуммельс, 11, 88, Мален, 60, Ройс, 90+2

Кельн - Хоффенхайм 1:3
Голы: Зельке, 61 - Крамарич, 28, Гриллич, 28, Байер, 52

Лейпциг - Аугсбург 3:0
Голы: Симонс, 7, Опенда, 11, Раум, 27

Вольфсбург - Унион 2:1
Голы: Винд, 12, Майле, 30 - Госенс, 28

Майнц - Штутгарт 1:3
Голы: Мартинс, 69 - Гюрасси, 56, 64, 90+5

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Источник Sport.ua
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