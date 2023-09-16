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Испания
16 сентября 2023, 16:15 | Обновлено 16 сентября 2023, 16:26
132
1

Яремчук – в запасе Валенсии на поединок с Атлетико

Украинец начнет на скамейке запасных матч 5-го тура Ла Лиги

16 сентября 2023, 16:15 | Обновлено 16 сентября 2023, 16:26
132
1
Яремчук – в запасе Валенсии на поединок с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В 17:15 начнется матч 5-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснят «Валенсия» и мадридский «Атлетико».

Украинский нападающий Роман Яремчук начнет поединок на скамейке запасных «Валенсии». Это второе появление форварда в заявке «летучих мышей». Ранее Яремчук провел в запасе своей новой команды матч против «Алавеса» (0:1) в чемпионате Испании.

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Роман Яремчук Валенсия - Атлетико Валенсия Атлетико Мадрид стартовые составы
Источник Sport.ua
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