Яремчук – в запасе Валенсии на поединок с Атлетико

В 17:15 начнется матч 5-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснят «Валенсия» и мадридский «Атлетико».

Украинский нападающий Роман Яремчук начнет поединок на скамейке запасных «Валенсии». Это второе появление форварда в заявке «летучих мышей». Ранее Яремчук провел в запасе своей новой команды матч против «Алавеса» (0:1) в чемпионате Испании.