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WTA
16 сентября 2023, 15:39 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:48
55
0

На турнире в Осаке стали известны финалистки

Трофей в Японии точно не останется

16 сентября 2023, 15:39 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:48
55
0
На турнире в Осаке стали известны финалистки
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжу Линь

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Осаке.

Американка Эшлин Крюгер добилась победы над японкой Маи Хонтама, которая имела уайлд-карт. В другой паре полуфинала китаянка Чжу Линь переиграла соотечественницу Ван Синьюй.

WTA Осака. 1/2 финала

Чжу Линь (Китай, 1) – Ван Синьюй (Китай, 3) – 7:5, 7:6 (8:6)

Эшлин Крюгер (США) – Маи Хонтама (Япония, WC) – 6:3, 6:3

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WTA Осака Чжу Линь Ван Синьюй Маи Хонтама
Источник Sport.ua
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