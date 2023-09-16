На турнире в Осаке стали известны финалистки

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Осаке.

Американка Эшлин Крюгер добилась победы над японкой Маи Хонтама, которая имела уайлд-карт. В другой паре полуфинала китаянка Чжу Линь переиграла соотечественницу Ван Синьюй.

WTA Осака. 1/2 финала

Чжу Линь (Китай, 1) – Ван Синьюй (Китай, 3) – 7:5, 7:6 (8:6)

Эшлин Крюгер (США) – Маи Хонтама (Япония, WC) – 6:3, 6:3