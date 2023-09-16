WTA16 сентября 2023, 15:39 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:48
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На турнире в Осаке стали известны финалистки
Трофей в Японии точно не останется
16 сентября 2023, 15:39 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:48
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Состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Осаке.
Американка Эшлин Крюгер добилась победы над японкой Маи Хонтама, которая имела уайлд-карт. В другой паре полуфинала китаянка Чжу Линь переиграла соотечественницу Ван Синьюй.
WTA Осака. 1/2 финала
Чжу Линь (Китай, 1) – Ван Синьюй (Китай, 3) – 7:5, 7:6 (8:6)
Эшлин Крюгер (США) – Маи Хонтама (Япония, WC) – 6:3, 6:3
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