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  4. Максимов рассказал, какую задачу поставило руководство Днепра-1
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 16:11 |
1099
0

Максимов рассказал, какую задачу поставило руководство Днепра-1

Нужно пробиться в еврокубки

16 сентября 2023, 16:11 |
1099
0
Максимов рассказал, какую задачу поставило руководство Днепра-1
ФК Днепр-1. Юрий Максимов

Новый тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал о том, что менеджмент клуба хочет, чтобы по итогам сезона команда вернулась в еврокубки.

«Команда после длительного времени пребывания в Ужгороде, наконец, вернулась в родной город, и это – безусловный плюс. Не нужно постоянно двигаться, подстраиваться, тренироваться то в одном поле, то в другом. Но… Есть и минусы. Сейчас игроки немного удручены, скажем так. Моя задача – тренировать. Создать новую команду. Дать необходимый результат».

«Какой результат? По итогам чемпионата пробиться в еврокубки. Такую задачу озвучили мне перед подписанием контракта», – рассказал Максимов.

Сейчас команда занимает лишь 13-е место после четырех сыгранных матчей.

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Днепр-1 Юрий Максимов Украинская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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