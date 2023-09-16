Максимов рассказал, какую задачу поставило руководство Днепра-1

Новый тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал о том, что менеджмент клуба хочет, чтобы по итогам сезона команда вернулась в еврокубки.

«Команда после длительного времени пребывания в Ужгороде, наконец, вернулась в родной город, и это – безусловный плюс. Не нужно постоянно двигаться, подстраиваться, тренироваться то в одном поле, то в другом. Но… Есть и минусы. Сейчас игроки немного удручены, скажем так. Моя задача – тренировать. Создать новую команду. Дать необходимый результат».

«Какой результат? По итогам чемпионата пробиться в еврокубки. Такую задачу озвучили мне перед подписанием контракта», – рассказал Максимов.

Сейчас команда занимает лишь 13-е место после четырех сыгранных матчей.