Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 15:54 |
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ВИДЕО. Классный гол со штрафного. Черноморец забил Полесью
Васильеву удался классный удар
16 сентября 2023, 15:54 |
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В матче чемпионата Украины между Черноморцем и Полесьем хозяева вышли вперед в первом тайме благодаря классному удару со штрафного Александра Васильева.
Денис Бойко не сумел выручить команду.
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