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  4. ВИДЕО. Классный гол со штрафного. Черноморец забил Полесью
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 15:54 |
1277
0

ВИДЕО. Классный гол со штрафного. Черноморец забил Полесью

Васильеву удался классный удар

16 сентября 2023, 15:54 |
1277
0
ВИДЕО. Классный гол со штрафного. Черноморец забил Полесью
ФК Черноморец

В матче чемпионата Украины между Черноморцем и Полесьем хозяева вышли вперед в первом тайме благодаря классному удару со штрафного Александра Васильева.

Денис Бойко не сумел выручить команду.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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