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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 15:30 |
409
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»

Команда нацелена исправить результаты

16 сентября 2023, 15:30 |
409
1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко уверен, что в нынешнем сезоне киевляне должны финишировать в УПЛ на первом месте, учитывая провал прошлого чемпионата.

- Учитывая, что «Динамо» завершило свои выступления в еврокубках, в чемпионате будете играть с двойной мотивацией?

– Думаю, эта двойная мотивация была у нас и перед началом чемпионата, потому что прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, где просто не может находиться такая команда, как «Динамо». Все ребята и я прекрасно это понимаем, поэтому в нынешнем чемпионате другого результата, кроме первого места, для нас просто не существует.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Российская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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