Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»
Команда нацелена исправить результаты
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко уверен, что в нынешнем сезоне киевляне должны финишировать в УПЛ на первом месте, учитывая провал прошлого чемпионата.
- Учитывая, что «Динамо» завершило свои выступления в еврокубках, в чемпионате будете играть с двойной мотивацией?
– Думаю, эта двойная мотивация была у нас и перед началом чемпионата, потому что прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, где просто не может находиться такая команда, как «Динамо». Все ребята и я прекрасно это понимаем, поэтому в нынешнем чемпионате другого результата, кроме первого места, для нас просто не существует.
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