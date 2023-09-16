ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селин – игрок ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с защитником Евгением Селиным.

Об условиях соглашения с 35-летним бывшим игроком «Черноморца», «Динамо» и «Металлиста» ничего не известно.

ЛНЗ в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 15-е место, имея 4 очка после 6 игр. В воскресенье, 17 сентября, черкасская команда дома примет «Рух» (начало поединка – в 13:00 по киевскому времени).