Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 14:16 | Обновлено 16 сентября 2023, 14:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селин – игрок ЛНЗ
Клуб из Черкасс подписал опытного игрока
16 сентября 2023, 14:16 | Обновлено 16 сентября 2023, 14:38
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Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с защитником Евгением Селиным.
Об условиях соглашения с 35-летним бывшим игроком «Черноморца», «Динамо» и «Металлиста» ничего не известно.
ЛНЗ в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 15-е место, имея 4 очка после 6 игр. В воскресенье, 17 сентября, черкасская команда дома примет «Рух» (начало поединка – в 13:00 по киевскому времени).
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