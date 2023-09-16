Роналду подал в суд на Ювентус

Португальский нападающий Криштиану Роналду подал в суд на туринский «Ювентус». Причина оформления иска к «старой синьоре» – невыплаты зарплаты во время пандемии коронавируса.

38-летний Роналду намерен вернуть себе 19,9 млн евро, которые остались невыплаченными ему клубом в период пандемии. Португалец хочет получить деньги, которые он согласился не брать сразу во время карантина.

Сообщается, что «Ювентус» в тот период заключил соглашения с некоторыми футболистами. Игроки согласились пойти на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Криштиану Роналду, напомним, выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.