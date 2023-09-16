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Италия
16 сентября 2023, 12:52 | Обновлено 16 сентября 2023, 13:59
742
0

Роналду подал в суд на Ювентус

Португалец имеет к туринцам финансовые претензии

16 сентября 2023, 12:52 | Обновлено 16 сентября 2023, 13:59
742
0
Роналду подал в суд на Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду подал в суд на туринский «Ювентус». Причина оформления иска к «старой синьоре» – невыплаты зарплаты во время пандемии коронавируса.

38-летний Роналду намерен вернуть себе 19,9 млн евро, которые остались невыплаченными ему клубом в период пандемии. Португалец хочет получить деньги, которые он согласился не брать сразу во время карантина.

Сообщается, что «Ювентус» в тот период заключил соглашения с некоторыми футболистами. Игроки согласились пойти на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Криштиану Роналду, напомним, выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

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Криштиану Роналду Ювентус судебный иск суд Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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