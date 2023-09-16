Рогер ШМИДТ: «Трубин все еще адаптируется и интегрируется»

Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт рассказал о готовности украинского вратаря Анатолия Трубина к дебюту за португальскую команду.

«Конечно, Анатолий Трубин готов. Он был готов с момента прибытия. Решение ставить Соареша было моим. Самуэл был здоров и в форме. Трубин все еще адаптируется и интегрируется. Он вернулся с хорошим отношением после сборной, теперь я должен принять решение. Я доволен командой, которая у меня есть. Самуэлл был важным в последних нескольких матчах, мне придется решать», – сказал Шмидт.

Матч пятого тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Визелой» состоится сегодня, 6 сентября, и начнется в 22:30 по киевскому времени.