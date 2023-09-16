Юрий ВЕРНИДУБ: «Тимощук, Ордец – больные люди. Они свой выбор сделали»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями о футболистах, поехавших или оставшихся в россии после 2014 года.

«Я не хочу говорить об этих людях вообще. Это – больные люди. Они свой выбор сделали. Хотя Тимощук очень много говорит о том, что, мол, как же так, почему все его награды аннулировали… А чего он ждал? Может, еще что-нибудь добавят? За то, что он находится в питерском «Зените» и работает на агрессора? Думаю, здесь все закономерно, все справедливо.

Не понимаю футболистов, которые после 2014 года уехали играть в россию. И никогда не пойму. Почему именно туда? Разве не было других вариантов? Куда угодно уезжайте, чтобы «сорвать» свое – но только не в россию. Мне от этих моментов очень тяжело.

Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину – его общество не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука», – сказал Вернидуб.