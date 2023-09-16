Юрий ВЕРНИДУБ: «Тимощук, Ордец – больные люди. Они свой выбор сделали»
Главный тренер «Кривбасса» – о футболистах, поехавших или оставшихся в россии после 2014 года
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями о футболистах, поехавших или оставшихся в россии после 2014 года.
«Я не хочу говорить об этих людях вообще. Это – больные люди. Они свой выбор сделали. Хотя Тимощук очень много говорит о том, что, мол, как же так, почему все его награды аннулировали… А чего он ждал? Может, еще что-нибудь добавят? За то, что он находится в питерском «Зените» и работает на агрессора? Думаю, здесь все закономерно, все справедливо.
Не понимаю футболистов, которые после 2014 года уехали играть в россию. И никогда не пойму. Почему именно туда? Разве не было других вариантов? Куда угодно уезжайте, чтобы «сорвать» свое – но только не в россию. Мне от этих моментов очень тяжело.
Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину – его общество не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука», – сказал Вернидуб.
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З 2010 по 2013 - Зеленський регулярно розважав Партію Регіонів та Януковича на різноманітних святах, включно з днями народження Віктора Федоровича.
В 2011 році - Зеленський був одним з керівників найбільш українофобського телеканалу Інтер, який належив росіянам.
Пан Єрмак - був помічником досвідченого та нахабного регіонала Ельбруса Тедеєва, елітного парламентського вишибали часів Януковича.
Пан Вернидуб розбирається тільки в футболі, і то лише на українському, провінційному рівні, де незмінно керує різноманітна елітна .... з 1990-х.
А тому про політику пан Вернидуб краще би мовчав (банально не знає історії політичної кухні останніх 25 років, а це ж лише факти), і кумедно виглядає.
Він був хворий чи обкурений??? чи просто бабло перемогло ?
ілі єто савсєм другоє?
слава Шахтьору і єго васпітанікам !!!