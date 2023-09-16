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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 11:42 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:45
711
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Тимощук, Ордец – больные люди. Они свой выбор сделали»

Главный тренер «Кривбасса» – о футболистах, поехавших или оставшихся в россии после 2014 года

16 сентября 2023, 11:42 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:45
711
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Тимощук, Ордец – больные люди. Они свой выбор сделали»
dynamo.kiev.ua. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями о футболистах, поехавших или оставшихся в россии после 2014 года.

«Я не хочу говорить об этих людях вообще. Это – больные люди. Они свой выбор сделали. Хотя Тимощук очень много говорит о том, что, мол, как же так, почему все его награды аннулировали… А чего он ждал? Может, еще что-нибудь добавят? За то, что он находится в питерском «Зените» и работает на агрессора? Думаю, здесь все закономерно, все справедливо.

Не понимаю футболистов, которые после 2014 года уехали играть в россию. И никогда не пойму. Почему именно туда? Разве не было других вариантов? Куда угодно уезжайте, чтобы «сорвать» свое – но только не в россию. Мне от этих моментов очень тяжело.

Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину – его общество не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука», – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Анатолий Тимощук Иван Ордец
Источник YouTube
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Nick.Grabowski
В 2004 році - Зеленський та його квартал їздили в тур підтримки "Молодь за Януковича".
З 2010 по 2013 - Зеленський регулярно розважав Партію Регіонів та Януковича на різноманітних святах, включно з днями народження Віктора Федоровича.
В 2011 році - Зеленський був одним з керівників найбільш українофобського телеканалу Інтер, який належив росіянам.
Пан Єрмак - був помічником досвідченого та нахабного регіонала Ельбруса Тедеєва, елітного парламентського вишибали часів Януковича. 
Пан Вернидуб розбирається тільки в футболі, і то лише на українському, провінційному рівні, де незмінно керує різноманітна елітна .... з 1990-х.
 А тому про політику пан Вернидуб краще би мовчав (банально не знає історії політичної кухні останніх 25 років, а це ж лише факти), і кумедно виглядає. 
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0
Lev17.
Дивно про таке читати. Звинувачує інших , при тому що сам працював у Придністров'ї , на території яка повністю підтримує і контрольована рф.
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0
Burevestnik
Рак Іць Кий  з 28 січня 2019р. по 2 березня 2022р. - гравець Зєніта під час окупації його (начебто рідного) Донецька. 
Він був хворий чи обкурений??? чи просто бабло перемогло ?
ілі єто савсєм другоє? 
слава Шахтьору і єго васпітанікам !!!
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0
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