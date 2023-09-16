Кубок Дэвиса. День 5. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 16 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей пятого дня начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Пятый день. 15 сентября

Канада – Чили

Австралия – Швейцария

Сербия – Чехия

США – Финляндия

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция