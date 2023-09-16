Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кубок Дэвиса. День 5. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
16 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:25
107
0

Кубок Дэвиса. День 5. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 15:00 матчи пятого дня группового этапа Кубка Дэвиса

16 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:25
107
0
Кубок Дэвиса. День 5. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
daviscup.com

В субботу, 16 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей пятого дня начнется в 15:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Пятый день. 15 сентября

  • Канада – Чили
  • Австралия – Швейцария
  • Сербия – Чехия
  • США – Финляндия

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Нидерланды и Сербия досрочно вышли в плей-офф финала Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса. День 4. Итальянский триллер, очередное поражение Испании
ВИДЕО. Слезы Маррея. Сэр Энди посвятил победу бабушке
Кубок Дэвиса-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Теннис | 16 сентября 2023, 08:24 1
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре

Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят в Мексике

Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Футбол | 15 сентября 2023, 20:26 27
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю

Харьковский клуб не проигрывает в четырех матчах подряд

Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Футбол | 15.09.2023, 23:59
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Волейбол | 16.09.2023, 09:55
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Сачко обыграл Молчанова в украинском полуфинале челленджера в Польше
Теннис | 15.09.2023, 23:43
Сачко обыграл Молчанова в украинском полуфинале челленджера в Польше
Сачко обыграл Молчанова в украинском полуфинале челленджера в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
14.09.2023, 16:46 33
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 6
Бокс
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
15.09.2023, 06:05 48
Футбол
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
15.09.2023, 13:15 2
Волейбол
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
15.09.2023, 22:34 4
Футзал
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
14.09.2023, 09:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем