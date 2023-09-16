Кубок Дэвиса16 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:25
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Кубок Дэвиса. День 5. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября в 15:00 матчи пятого дня группового этапа Кубка Дэвиса
16 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 16 сентября 2023, 11:25
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В субботу, 16 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.
Трансляция матчей пятого дня начнется в 15:00 по киевскому времени.
Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кубок Дэвиса-2023, групповой этап
Пятый день. 15 сентября
- Канада – Чили
- Австралия – Швейцария
- Сербия – Чехия
- США – Финляндия
Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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