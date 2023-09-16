ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Зари перешел в Истанбул Башакшехир

Форвард английского «Ноттингем Фореста» Эммануэль Деннис перешел в турецкий «Истанбул Башакшехир» из Стамбула.

Турецкий клуб арендовал 25-летнего нигерийца до конца нынешнего сезона. В «Истанбул Башакшехире» Деннис будет выступать под игровым номером 99.

Эммануэль Деннис начинал профессиональную карьеру в украинской «Заре», за которую в сезоне 2016/17 сыграл 26 матчей и забил шесть голов. В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» нигерийский форвард сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне Деннис не играл.