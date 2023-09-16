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Турция
16 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 16 сентября 2023, 08:51
363
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Зари перешел в Истанбул Башакшехир

Эммануэль Деннис продолжит карьеру в чемпионате Турции

16 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 16 сентября 2023, 08:51
363
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Зари перешел в Истанбул Башакшехир
ФК Истанбул Башакшехир. Эммануэль Деннис

Форвард английского «Ноттингем Фореста» Эммануэль Деннис перешел в турецкий «Истанбул Башакшехир» из Стамбула.

Турецкий клуб арендовал 25-летнего нигерийца до конца нынешнего сезона. В «Истанбул Башакшехире» Деннис будет выступать под игровым номером 99.

Эммануэль Деннис начинал профессиональную карьеру в украинской «Заре», за которую в сезоне 2016/17 сыграл 26 матчей и забил шесть голов. В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» нигерийский форвард сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне Деннис не играл.

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Эммануэль Деннис Истанбул Башакшехир Ноттингем Форест трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу трансферы
Источник ФК Истанбул
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