Англия16 сентября 2023, 05:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с бомбардиром
Каллум Уилсон продлил соглашение
16 сентября 2023, 05:10 |
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Лучший бомбардир «Ньюкасла» за последние три сезона Каллум Уилсон продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Уилсон забил 40 голов в 79 матчах чемпионата за «Ньюкасл», что является рекордом, благодаря которому он переместился на пятое место в рейтинге бомбардиров клуба за всю историю Премьер-лиги. Он отстает всего на один гол от Леса Фердинанда.
31-летний футболист, забивший 18 голов за «Ньюкасл» в прошлом сезоне, дважды забивал за сборную Англии.
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