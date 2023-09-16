ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с бомбардиром

Лучший бомбардир «Ньюкасла» за последние три сезона Каллум Уилсон продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Уилсон забил 40 голов в 79 матчах чемпионата за «Ньюкасл», что является рекордом, благодаря которому он переместился на пятое место в рейтинге бомбардиров клуба за всю историю Премьер-лиги. Он отстает всего на один гол от Леса Фердинанда.

31-летний футболист, забивший 18 голов за «Ньюкасл» в прошлом сезоне, дважды забивал за сборную Англии.