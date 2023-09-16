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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с бомбардиром
Англия
16 сентября 2023, 05:10 |
107
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с бомбардиром

Каллум Уилсон продлил соглашение

16 сентября 2023, 05:10 |
107
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с бомбардиром
ФК Ньюкасл. Каллум Уилсон

Лучший бомбардир «Ньюкасла» за последние три сезона Каллум Уилсон продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Уилсон забил 40 голов в 79 матчах чемпионата за «Ньюкасл», что является рекордом, благодаря которому он переместился на пятое место в рейтинге бомбардиров клуба за всю историю Премьер-лиги. Он отстает всего на один гол от Леса Фердинанда.

31-летний футболист, забивший 18 голов за «Ньюкасл» в прошлом сезоне, дважды забивал за сборную Англии.

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Каллум Уилсон Ньюкасл продление контракта
Источник ФК Ньюкасл
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