В тренерский штаб тернопольской Нивы вошел опытный специалист

В тренерский штаб тернопольской «Нивы» вошел Эдуард Павлов.

Павлов родился в Луганске, является воспитанником киевского футбола, имел долгую карьеру футболиста, и уже более 22 лет занимается тренерской деятельностью.

Это будет второй приход Эдуарда Павлова в тернопольский клуб. В 2010 году он возглавлял «желто-зеленых» в качестве главного тренера. А в последний раз работал в тренерском штабе ФК «Львов» в 2021 году.

После 7 матчей «Нива» занимает четвертое место в турнирной таблице группы А Первой лиги.