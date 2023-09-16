Украина. Первая лига16 сентября 2023, 01:56 |
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В тренерский штаб тернопольской Нивы вошел опытный специалист
Эдуард Павлов уже работал в тернопольском клубе
16 сентября 2023, 01:56 |
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В тренерский штаб тернопольской «Нивы» вошел Эдуард Павлов.
Павлов родился в Луганске, является воспитанником киевского футбола, имел долгую карьеру футболиста, и уже более 22 лет занимается тренерской деятельностью.
Это будет второй приход Эдуарда Павлова в тернопольский клуб. В 2010 году он возглавлял «желто-зеленых» в качестве главного тренера. А в последний раз работал в тренерском штабе ФК «Львов» в 2021 году.
После 7 матчей «Нива» занимает четвертое место в турнирной таблице группы А Первой лиги.
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