Стефано ПИОЛИ: «Меня не волнуют дерби с Интером, которые мы проиграли»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от миланского дерби.

«Я доволен тем, как мы готовились к этому матчу. Меня не волнуют последние дерби, которые мы проиграли, имеет значение только завтрашний день. Мы должны играть, как «Милан». Новые приобретения были сделаны для повышения уровня команды. Как и они, у нас есть быстрые игроки, которые ищут пространство. Нам придется быть осторожными.

Одна из наших идей — лучше контролировать игру, делать правильный выбор и понимать, когда нужно быть быстрее. Владение мячом соперника меня никогда не беспокоило, но в этом году нам придется владеть им больше. Я хочу, чтобы «Милан» играл с энтузиазмом, страстью и сердцем, показывая как можно лучшую игру. Это касается как завтрашнего матча, так и в оставшейся части сезона».

Матч «Интер» – «Милан» состоится 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В каждом из четырех предыдущих дерби побеждал «Интер».