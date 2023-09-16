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  4. Стефано ПИОЛИ: «Меня не волнуют дерби с Интером, которые мы проиграли»
Италия
16 сентября 2023, 01:35 |
30
0

Стефано ПИОЛИ: «Меня не волнуют дерби с Интером, которые мы проиграли»

В субботу состоится миланское дерби

16 сентября 2023, 01:35 |
30
0
Стефано ПИОЛИ: «Меня не волнуют дерби с Интером, которые мы проиграли»
УЕФА. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от миланского дерби.

«Я доволен тем, как мы готовились к этому матчу. Меня не волнуют последние дерби, которые мы проиграли, имеет значение только завтрашний день. Мы должны играть, как «Милан». Новые приобретения были сделаны для повышения уровня команды. Как и они, у нас есть быстрые игроки, которые ищут пространство. Нам придется быть осторожными.

Одна из наших идей — лучше контролировать игру, делать правильный выбор и понимать, когда нужно быть быстрее. Владение мячом соперника меня никогда не беспокоило, но в этом году нам придется владеть им больше. Я хочу, чтобы «Милан» играл с энтузиазмом, страстью и сердцем, показывая как можно лучшую игру. Это касается как завтрашнего матча, так и в оставшейся части сезона».

Матч «Интер» – «Милан» состоится 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В каждом из четырех предыдущих дерби побеждал «Интер».

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Милан Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Милан Стефано Пиоли
Источник Sky Sport Italia
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