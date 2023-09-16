Украинский форвард Андрей Шевченко забил гол с пенальти в ворота итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в благотворительном матче звезд футбола в Любляне, столице Словении.

Этот эпизод стал римейком развязки финала Лиги чемпионов 2003, когда Шевченко перехитрил Буффона, забил решающий 11-метровый в ворота «Ювентуса» и принес «Милану» большой трофей.

После повторения ситуации 20-летней давности Андрей и Джанлуиджи с улыбками обнялись.

Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче