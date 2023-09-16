Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
20 лет назад Шевченко перехитрил Буффона и принес «Милану» большой трофей
Украинский форвард Андрей Шевченко забил гол с пенальти в ворота итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в благотворительном матче звезд футбола в Любляне, столице Словении.
Этот эпизод стал римейком развязки финала Лиги чемпионов 2003, когда Шевченко перехитрил Буффона, забил решающий 11-метровый в ворота «Ювентуса» и принес «Милану» большой трофей.
После повторения ситуации 20-летней давности Андрей и Джанлуиджи с улыбками обнялись.
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
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