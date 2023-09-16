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  4. Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Лига чемпионов
16 сентября 2023, 00:37 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:56
355
2

Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче

20 лет назад Шевченко перехитрил Буффона и принес «Милану» большой трофей

16 сентября 2023, 00:37 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:56
355
2
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко и Буффон, 2003

Украинский форвард Андрей Шевченко забил гол с пенальти в ворота итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в благотворительном матче звезд футбола в Любляне, столице Словении.

Этот эпизод стал римейком развязки финала Лиги чемпионов 2003, когда Шевченко перехитрил Буффона, забил решающий 11-метровый в ворота «Ювентуса» и принес «Милану» большой трофей.

После повторения ситуации 20-летней давности Андрей и Джанлуиджи с улыбками обнялись.

Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
А почему об этом матче заранее не было написано!?
Мде
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+1
andre_lui
Шева, Буффон, Фигу
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+1
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