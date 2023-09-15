Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОРЯЧУК: «Все еще ощущаю дискомфорт. На сборах подвернул голеностоп»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:19
78
0

БОРЯЧУК: «Все еще ощущаю дискомфорт. На сборах подвернул голеностоп»

Новичок «Металлиста 1925» имеет долгосточный контракт на три года

15 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 15 сентября 2023, 23:19
78
0
БОРЯЧУК: «Все еще ощущаю дискомфорт. На сборах подвернул голеностоп»
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Новичок «Металлиста 1925» Андрей Борячук рассказал о своем возвращении в команду и травму, которую получил на сборах:

«На второй тренировке на сборе я получил травму, подвернул голеностоп. Мне врачи сказали, что от 4 до 6 недель буду вне игры. Сказали, что после заживления еще будешь чувствовать, и действительно ощущаю еще сейчас дискомфорт.

Однако свое состояние, как и физическую форму, оцениваю как неплохие. Уже набрал. Где-то оно еще отдает мне немного, мол, я еще здесь, ты меня не забывай. А так все хорошо, слава Богу.

Очень рад снова появиться в этой команде. Всех знаю, приветствие было теплым. Комфортно. Я сам рад, потому что у меня долгосрочный контракт на три года. Рад вернуться и быть здесь».

В 7-м туре УПЛ «Металлист 1925» победил «Зарю» (2:1), харьковский клуб не проигрывает в четырех матчах подряд.

По теме:
Стало известно, почему Сидоров не сыграл за Металлист 1925 против Зари
КРИВЕНЦОВ: «Мой дебют получился неудачным. У Зари много молодых игроков»
ЭДМАР: «Нам нужно держать победный дух»
Металлист 1925 Андрей Борячук травма травма голеностопа
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Волейбол | 15 сентября 2023, 00:22 1
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы

Во втором полуфинале итальянские волейболисты победили Францию со счетом 3:0

Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Футбол | 15 сентября 2023, 20:26 15
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю

Харьковский клуб не проигрывает в четырех матчах подряд

Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Футбол | 15.09.2023, 06:05
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Футбол | 15.09.2023, 09:00
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
КРИВЕНЦОВ: «У игроков нашей команды увидел большое желание играть в футбол»
Футбол | 15.09.2023, 21:46
КРИВЕНЦОВ: «У игроков нашей команды увидел большое желание играть в футбол»
КРИВЕНЦОВ: «У игроков нашей команды увидел большое желание играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
14.09.2023, 14:51 3
Футбол
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
14.09.2023, 15:58
Теннис
Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
14.09.2023, 21:35
Волейбол
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
14.09.2023, 17:18 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем