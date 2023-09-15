БОРЯЧУК: «Все еще ощущаю дискомфорт. На сборах подвернул голеностоп»

Новичок «Металлиста 1925» Андрей Борячук рассказал о своем возвращении в команду и травму, которую получил на сборах:

«На второй тренировке на сборе я получил травму, подвернул голеностоп. Мне врачи сказали, что от 4 до 6 недель буду вне игры. Сказали, что после заживления еще будешь чувствовать, и действительно ощущаю еще сейчас дискомфорт.

Однако свое состояние, как и физическую форму, оцениваю как неплохие. Уже набрал. Где-то оно еще отдает мне немного, мол, я еще здесь, ты меня не забывай. А так все хорошо, слава Богу.

Очень рад снова появиться в этой команде. Всех знаю, приветствие было теплым. Комфортно. Я сам рад, потому что у меня долгосрочный контракт на три года. Рад вернуться и быть здесь».

В 7-м туре УПЛ «Металлист 1925» победил «Зарю» (2:1), харьковский клуб не проигрывает в четырех матчах подряд.