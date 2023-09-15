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  4. ДЖИЛАРДИНО: «У Малиновского была небольшая проблема в начале недели»
Италия
15 сентября 2023, 22:30 |
252
0

ДЖИЛАРДИНО: «У Малиновского была небольшая проблема в начале недели»

У украинского футболиста проблема со здоровьем

15 сентября 2023, 22:30 |
252
0
ДЖИЛАРДИНО: «У Малиновского была небольшая проблема в начале недели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рискует из-за травмы начать со скамейки запасных, а то и вообще пропустить следующий матч своей команды против «Наполи».

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино сообщил, что у Руслана Малиновского есть определенные проблемы со здоровьем.

«В начале недели у Малиновского возникла небольшая проблема со здоровьем. Затем он регулярно тренировался. Он может принести нам пользу как с начала игры, так уже и по ходу матча», – сказал Джилардино.

Следующий свой поединок «Дженоа» проведет против действующего чемпиона Италии – «Наполи». Игра состоится 16 сентября, начало матча в 21:45.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Источник Sport.ua
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