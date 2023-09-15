ХАВИ: «Вы меня так критикуете, а я в номинации на лучшего тренера. Анекдот»

Главный тренер «Барселоны» Хави пошутил насчет включения его в список претендентов на приз тренеру года.

«Мне смешно. Вы меня так критикуете – и вдруг я на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.

Это заслуга команды, я не придаю большого значения подобному. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои тут – футболисты.

Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно», – сказал главный тренер каталонцев.

После 4 сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» занимает 4 место в турнирной таблице с 10 очками в активе.