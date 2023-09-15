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  4. ХАВИ: «Вы меня так критикуете, а я в номинации на лучшего тренера. Анекдот»
Испания
15 сентября 2023, 20:56 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:12
246
1

ХАВИ: «Вы меня так критикуете, а я в номинации на лучшего тренера. Анекдот»

Испанский специалист прокомментировал включение в номинацию The Best

15 сентября 2023, 20:56 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:12
246
1
ХАВИ: «Вы меня так критикуете, а я в номинации на лучшего тренера. Анекдот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави пошутил насчет включения его в список претендентов на приз тренеру года.

«Мне смешно. Вы меня так критикуете – и вдруг я на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.

Это заслуга команды, я не придаю большого значения подобному. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои тут – футболисты.

Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно», – сказал главный тренер каталонцев.

После 4 сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» занимает 4 место в турнирной таблице с 10 очками в активе.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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OKs100
Барселона сейчас благодаря Цыганкову и Довбыку даже Жироне проигрывает в турнирной таблице.
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