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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 19:42 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:00
291
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Трудно играть после международной паузы»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями о следующем матче

15 сентября 2023, 19:42 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:00
291
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Трудно играть после международной паузы»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от следующего матча своей команды против «Оболони».

«Трудно играть после международной паузы, пришлось разделиться на группы с ребятами из сборных, у нас было несколько продуктивных тренировок и один спарринг. Некоторые из наших сборников отыграли по два матча, мы следим за всеми, кто сколько отыграл и в зависимости от этого даем время на отдых, а некоторые уже тренируются полноценно.

«Оболонь» – новички лиги, но у них есть определенный энтузиазм и тренер, который хочет играть в агрессивный футбол, мы сфокусированы на этой игре», – сказал тренер «горняков».

Завтра, 16 сентября, «Шахтер» в 7 туре УПЛ сыграет с «Оболонью», начало встречи в 17:00.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Оболонь
Источник ФК Шахтер Донецк
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