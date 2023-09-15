Патрик ван ЛЕУВЕН: «Трудно играть после международной паузы»
Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями о следующем матче
Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от следующего матча своей команды против «Оболони».
«Трудно играть после международной паузы, пришлось разделиться на группы с ребятами из сборных, у нас было несколько продуктивных тренировок и один спарринг. Некоторые из наших сборников отыграли по два матча, мы следим за всеми, кто сколько отыграл и в зависимости от этого даем время на отдых, а некоторые уже тренируются полноценно.
«Оболонь» – новички лиги, но у них есть определенный энтузиазм и тренер, который хочет играть в агрессивный футбол, мы сфокусированы на этой игре», – сказал тренер «горняков».
Завтра, 16 сентября, «Шахтер» в 7 туре УПЛ сыграет с «Оболонью», начало встречи в 17:00.
🗣 «Сфокусовані на грі з «Оболонню»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 15, 2023
🧡 Патрік ван Леувен – про підготовку до матчу Прем’єр-ліги, кадровий стан команди і старт у Лізі чемпіонів.#Shakhtar #ШахтарОболонь pic.twitter.com/jsi9L3xTJq
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